В России зарегистрированы еще четыре случая коронавирусной инфекции

07.03.2020, 10:09, Новости дня

На территории России за прошедшие сутки зарегистрированы четыре новых случая коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Три случая зафиксированы в Липецке, один — в Петербурге. Все заболевшие за последние две недели посещали Италию.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции: это двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), семь у граждан РФ, вернувшихся из Италии (включая Берова) и один эпизод заболевания гражданина Италии, который учится в медуниверситете в Петербурге по обмену.

Число официально зафиксированных случаев выросло в пятницу, 6 марта, когда пять диагнозов было подтверждено в Москве и один — в Нижнем Новгороде. Что касается москвичей, то большая часть контактных лиц уже установлена, с ними связываются медицинские работники. У 100% контактов будут взяты пробы для проведения анализа.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы МЧС и МИД России с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань.

 



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