Садальский почтил память Андрея Миронова в день его рождения постом в Instagram

07.03.2020, 15:07, Разное

Актер и блогер Станислав Садальский почтил память легендарного Андрея Миронова. В день его рождения 7 марта 1941 года он разместил пост-воспоминание в Instagram-аккаунте.

Факты, о которых информирует Садальский, для многих поклонников не очень известны. Оказывается, супруги надеялись на рождение дочери, а родился мальчик. Об этом расстроенная мама Мария Миронова написала мужу Александру Менакеру из роддома. Тот прислал ответ, что своего ребенка они будут любить все равно. А жила талантливая семья недалеко от Садальских в районе Петровки и Рахмановского переулка.

О каждом здании, знакомом с детства, автор рассказывает как настоящий историк и писатель. Фолловеры присоединились к его воспоминаниям о любимом многими актере, творчеством которого будет восхищаться еще не одно поколение благодарных зрителей. Увидев редкое детское фото Андрея Миронова, они отметили несомненное сходство с портретами уже взрослого актера.

Поклонники благодарят Станислава Садальского за интересный рассказ и называют его талантливым автором. Очевидно, немногие знают, что у него есть уже изданные книги, поэтому призывают написать воспоминания. Биографический «Король скандала», вышедший из-под пера популярного актера, известен уже двумя своими продолжениями.