Первый москвич, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы

07.03.2020, 15:06, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровДавид Беров, первый москвич, у которого диагностировали коронавирус, выписан из больницы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». О том, что Берова выписывают, днем ранее сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сам Беров опубликовал в инстаграме фотографию из инфекционной больницы с табличкой «Выход».

Ранее Беров написал в инстаграме, что вирус подтвердился у него после третьего анализа. Он заразился во время поездки в Италию.

Ранее мэрия Москвы ввела режим повышенной готовности в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Мэр потребовал, чтобы граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Испании, Германии и Франции, самостоятельно отправились в двухнедельный карантин. Тем, кто побывал в других странах, где зафиксированы случаи заболевания, необходимо сообщить о своем возвращении в Россию.



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