Власти Гайаны выслали трех выходцев из России по подозрению во вмешательстве в выборы

07.03.2020, 15:06, Новости дня

В Министерства гражданской безопасности южноамериканской страны Гайана заявили, что депортировали трех выходцев из России 2 марта. В этот день в стране проходили всеобщие выборы, и власти решили публично не сообщать о случившемся. Депортированных подозревают в попытке получить доступ к компьютерной системе избирательной комиссии Гайаны.

У них изъяли компьютеры и флешки.

Один из высланных – гражданин России. Другие два – граждане США и Ливии с российскими корнями. Еще одному подозреваемому удалось скрыться.

В феврале американские разведслужбы предупредили законодателей о том, что Россия вмешивается в предвыборный процесс США, пытаясь оказать поддержку Дональду Трампу в его избирательной кампании, сообщила газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

Ранее Facebook пришлось поменять алгоритмы и политику отслеживания активности пользователей после скандала с выборами в США в 2016 году. Тогда Россию обвиняли в ведении информационной кампании, в том числе и в фейсбуке, которая, предположительно, помогла Дональду Трампу победить на президентских выборах.

Модераторы компании уже неоднократно удаляли сотни аккаунтов, которые связывали с российским так называемым «Агентством интернет-исследований», оно также известно как «фабрика троллей». Именно его деятельность расследовали в США в рамках уголовного дела о вмешательстве в избирательный процесс.

В России обвинения во вмешательстве в американские выборы неоднократно отрицали.