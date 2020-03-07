Нурмагомедов в шутку пообещал разбить авто главы UFC
07.03.2020, 15:00, Новости дня
Российский боец Хабиб Нурмагомедов в шутку пообещал разбить машину главы UFC Даны Уайта.
«Отправь мне местоположение, Дана Уайт, или я разобью твою машину», – пост с такой подписью опубликовал Нурмагомедов в своем Instagram. К посту прикреплено фото автомобиля Уайта.
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В следующем посте спортсмен опубликовал совместное с Уайтом фото и уточнил, что с машиной главы UFC все в порядке.
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Ранее сообщалось, что UFC подписала контракт с братом Нурмагомедова Умаром, дебют спортсмена пройдет 19 апреля, в тот же день, когда титул чемпиона будет защищать Хабиб Нурмагомедов в бою с Тони Фергюсоном.
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