У итальянского политика подтвердился коронавирус
07.03.2020, 15:00, Новости дня
У лидера входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии Никола Дзингаретти подтвердился коронавирус, об этом сообщил сам политик.
«Врачи сказали мне, что я сдал положительный тест на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни», – сообщил Дзингаретти в соцсетях, передает РИА «Новости».
Лидер партии отметил, что планирует продолжать работу дома.
Дзингаретти также возглавляет столичную область Лацио.
Ранее коронавирус подтвердился у асессора по вопросам экономического развития Ломбардии и у префектов Бергамо и Брешии.
Добавим, что на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.
В пятницу сообщалось, что в Италии от коронавируса за сутки умерли почти 50 человек.
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