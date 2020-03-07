У итальянского политика подтвердился коронавирус

07.03.2020, 15:00, Новости дня

У лидера входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии Никола Дзингаретти подтвердился коронавирус, об этом сообщил сам политик.

«Врачи сказали мне, что я сдал положительный тест на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни», – сообщил Дзингаретти в соцсетях, передает РИА «Новости».

Лидер партии отметил, что планирует продолжать работу дома.

Дзингаретти также возглавляет столичную область Лацио.

Ранее коронавирус подтвердился у асессора по вопросам экономического развития Ломбардии и у префектов Бергамо и Брешии.

Добавим, что на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.

В пятницу сообщалось, что в Италии от коронавируса за сутки умерли почти 50 человек.



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