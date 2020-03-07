Москва призвала НАТО задуматься о последствиях учений у границ России

07.03.2020, 15:00, Новости дня

Странам НАТО, запланировавшим учения у границ России, задуматься о последствиях агрессивных действий, усиливающих напряженность в регионе, сообщил МИД РФ в связи с планами Североатлантического альянса провести в апреле-мае маневры Defender Europe-2020.

В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что эти учения по отработке боевых действий альянса, в которых, помимо европейских натовцев, участвуют более 20 тыс. американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники, станут крупнейшими с окончания холодной войны.

США «систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе в непосредственной близости от нашей страны и регулярно увеличивают финансирование соответствующих военных программ», говорится в заявлении МИД.

Подчеркивается, что в НАТО и Вашингтоне не скрывают, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия.

«Однако заставить изменить российский курс во внешней политике не получится. В истории РФ было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно», – сказано в заявлении.

«Разумеется, агрессивные намерения США и НАТО учтем в собственном военном строительстве. Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность», – подчеркнули в российском дипведомстве.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что планы НАТО не входит укрепление мер деэскалации с Россией. По его словам, об этом свидетельствуют учения США и стран НАТО Defender Europe-2020.