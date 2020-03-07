«Наказывают за публичность»

07.03.2020, 14:51, Разное

Суд отказал в УДО пожизненному заключенному Петру Стаховцеву, тяжелобольному старику, который провел за решеткой 31 год. В 80-х он расследовал коррупцию в иркутской милиции.

Верховный суд Республики Мордовия не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении 74-летнего Петра Стаховцева, приговоренного к пожизненному сроку. Суд принял сторону прокуратуры и администрации колонии № 6, которые просили не освобождать бывшего иркутского милиционера. Причина отказа — «имеются факты злостного нарушения, вплоть до заключения в карцер. И одно непогашенное взыскание». Сам Петр Ефимович присутствовал на суде по видеосвязи, защищал его Наиль Салькаев — адвокат по назначению.

«Решение уже принято, что зря воздух разносить?» — последние слова Петра Ефимовича на судебном заседании.

Согласно федеральному законодательству, пожизненные сидельцы могут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении после 25 лет, проведенных в заключении. В случае отказа повторное прошение можно подавать через 3 года.

«Новая» рассказала историю Петра Стаховцева в ноябре прошлого года. Бывшего майора милиции, начальника одного из районных угрозысков Иркутска Стаховцева в 1989 году обвинили в создании банды, на счету которой были убийство и разбой, его приговорили к высшей мере наказания — расстрелу. Через пять лет Борис Ельцин в числе других заключенных помиловал и Петра Ефимовича — приговор изменили на пожизненное заключение.

Сам Петр Стаховцев настаивает на своей невиновности и утверждает, что дело сфабриковано его коллегами. Этому есть доказательства: например, единственный свидетель против Стаховцева впоследствии отказался от своих показаний, заявив, что оговорил майора под давлением сотрудников милиции. Это и неудивительно. Долгое время, будучи при исполнении, Петр Стаховцев занимался негласным расследованием коррупции в иркутской милиции (речь о контрабанде золота, леса, рыбы), и ему удалось собрать весомые доказательства причастности высокопоставленных милиционеров. После ареста Стаховцева все материалы расследования бесследно исчезли.

Вот уже 31 год Петр Ефимович пытается доказать свою невиновность. За это время он полностью потерял здоровье. 74-летний сиделец страдает туберкулезом, гастритом, высоким артериальным давлением, геморроем, катарактой обоих глаз, ишемической болезнью сердца, у Стаховцева отнимается одна нога.

Бывшему милиционеру уже дважды отказали в условно-досрочном освобождении. Так, в 2016 году Стаховцев подал прошение об УДО, но суд отказал из-за непогашенного взыскания: заключенный встал с койки, чтобы дойти до туалета, «без костюма х/б». В сентябре Петр Ефимович объявил голодовку до тех пор, пока колония, где он отбывает наказание, не отправит его новое прошение об УДО. В ноябре 2019 года Стаховцев подал второе прошение, но и на тот раз ему отказали. Причина — некачественно вытер пыль со стен камеры. Теперь снова отказ: по версии администрации колонии, Петр Ефимович по-прежнему злостный нарушитель режима и не заслуживает снисхождения.

После публикации «Новая» обращалась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с просьбой обратить внимание на дело Петра Стаховцева. Руководитель аппарата Москальковой Владимир Лозбинев ответил: «…принимая во внимание возраст осужденного и наличие у него ряда хронических заболеваний, во ФСИН РФ направлено обращение об организации проведения дополнительного медицинского освидетельствования Стаховцева П.Е. на предмет наличия у него заболевания, входящего в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания…» Об организации сотрудниками ФСИН дополнительного медицинского обследования Стаховцева ни ему, ни его адвокату ничего неизвестно.

Эксперт Института прав человека Лев Левинсон, который переписывался с Петром Ефимовичем на протяжении 25 лет, сказал «Новой»: «С ноября от него был только один звонок с одной только фразой: «Мне не дают разговаривать», — после чего связь прервалась. Родные также не получали от него ни писем, ни звонков. Думаю, так его наказывают за публичность».

Дарья Зеленая

«Новая газета»

P.S.

Если вы хотите поддержать Стаховцева, то можете отправить ему письмо по адресу:

431030, Республика Мордовия, поселок Торбеево, ул. Весенняя, д. 50, ФКУ Исправительная колония № 6 УФСИН России, Стаховцеву Петру Ефимовичу.