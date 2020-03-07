По всей РФ начались торжества по случаю праздника 8 Марта

07.03.2020, 14:41, Новости дня

В стране проходят массовые праздничные мероприятия в честь Международного женского дня. Всех желающих ждут автопробеги, флешмобы, конкурсы, выставки, экскурсии и живая музыка в троллейбусе. В рамках традиционной акции «Вам, любимые» тысячи волонтеров поздравляют женщин на улицах, дарят им цветы и читают стихи.

В регионах страны 7 и 8 марта волонтеры разных возрастов и профессий на главных улицах и площадях городов, в аэропортах и на вокзалах дарят женщинам букеты цветов, организуют фотозоны, проводят флешмобы. Так проходит акция «Вам, любимые», которая проводится уже несколько лет.

На главной площади города Демидова Смоленской области волонтеры выстроятся в воскресенье в виде цифры «8», сообщила ТАСС руководитель муниципального волонтерского штаба Демидовского района Евгения Борунова. Также волонтеры объедут региональные управления МЧС, чтобы поздравить женщин-служащих, которые в праздник будут находиться на дежурстве. Кроме того, запланированы поздравления ветеранов и пациенток больниц.

В Саратове в рамках акции «Вам, любимые» мужчины дарят женщинам цветы, поют песни и читают стихи. «Нас уже около 100 мужчин. Мы с самого утра организуем автопробег, общей колонной проедем по главной улице Саратова с музыкой, а затем разъедемся на несколько точек – общественных пространств. Там будем дарить девушкам тюльпаны, петь песни, читать стихи, кто что приготовит в силу своих талантов», – рассказал один из организаторов акции Георгий Болотов.

В Тогучине Новосибирской области в преддверии праздника на помощь волонтерам придут сотрудники ДПС, которые будут дарить цветы женщинам-водителям. В Севастополе участковые инспекторы полиции придут к маломобильным женщинам, чтобы поздравить их с праздником.

В Элисте в рамках акции «Вам, любимые» волонтеры преподнесут женщинам, которые работают кондукторами в маршрутных такси, тюльпаны. Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Калмыкии, волонтеры также прочитают женщинам веселые четверостишья. Помимо кондукторов молодые люди поздравят сотрудников соцучреждений: интернатов, больниц, а также пожилых женщин в домах престарелых.

В городе Жуковке Брянской области волонтеры поздравят с праздником пожилых людей в доме-интернате. Для них проведут мастер-классы по рисованию и аппликации, и покажут небольшой спектакль. В Рязани волонтеры в субботу провели акцию в геронтологическом центре, где устроили женщинам день красоты: делали им макияж, прически и устроили фотосессию.

В воскресенье по Рязани будет ездить необычный троллейбус с живой музыкой с участием волонтера-саксофониста. На каждой остановке молодые люди будут помогать женщинам садиться и выходить из троллейбуса, дарить им цветы. Также волонтеры устроят сюрприз и гостьям города – всем, приезжающим на железнодорожную станцию Рязань-2 на улице будут раздавать открытки, сделанные детьми.