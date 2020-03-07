В РФ зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом

07.03.2020, 14:01, Новости дня

В РФ за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Уточняется, что трое новых заболевших коронавирусом находятся в Липецке, один – в Петербурге, передает РИА «Новости».

По данным ВОЗ, число заразившихся новым коронавирусом людей в мире превысило 100 тыс. человек.

При этом в РФ ситуация со вспышкой инфекции находится под контролем. Ранее сообщалось о 10 случаев заражения: двое заболевших являются гражданами Китая, семеро – вернувшиеся из Италии россияне, а также один итальянец. В субботу из больницы выписали выздоровевшего россиянина. Люди, с которыми общались заболевшие, находятся под медицинским наблюдением.

Наиболее опасными странами для посещения на фоне вспышки коронавируса являются Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Япония. Российские власти прекратили, либо сильно ограничили сообщение со этими странами.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как минимизировать риск заболевания коронавирусом.

Добавим, что на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.