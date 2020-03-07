В США из-за коронавируса отменили крупную технологическую конференцию SXSW-2020

07.03.2020, 14:37, Разное

Организаторы SXSW-2020 рассказали об отмене ранее запланированной крупной технологической конференции, проходящей в Остине (США). Такое решение принято в связи с распространением эпидемии коронавируса COVID-2019 в мире.

В Остине 13 марта по плану должна была начать работу ежегодная конференция SXSW, посвящённая инновациям в сфере образования, технологиям и компьютерным играм. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса городские власти решили отменить данное мероприятие, о чём и рассказали организаторы, подчеркнув, что с уважением относятся к распоряжению, принятому в целях обеспечения безопасности населения и гостей конференции.

Мероприятие SXSW в США ежегодно проходит уже более 30 лет и отменяется впервые за всю историю существования. В минувшем году конференция собрала около 420 тысяч гостей более чем из сотни стран мира, благодаря чему в экономику Остина было привлечено почти 356 миллионов долларов.