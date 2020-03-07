Елена Проклова продемонстрировала безупречную фигуру в купальнике

07.03.2020, 14:37, Разное

Российская телеведущая Елена Проклова продемонстрировала красивую фигуру в купальнике. Подписчиков восхитили безупречные формы актрисы, несмотря на ее возраст.
Елена Проклова в своем микро-блоге Instagram поделилась фотографией в ярком купальнике. Удачная модель изделия скрыла недостатки фигуры, сделав знаменитость визуально стройнее. Рукава купальника, выполненные в синем цвете, привнесли в образ элегантности.

Публикацию актриса подписала словами о том, что наконец-то стало реально получить безопасный загар. Купальник защищает от солнечных лучей, но загар ложится ровно, а изделие не оставляет следов.

Подписчики не оставили актрису без комплиментов. Они написали, что Елена Проклова в ее возрасте является примером для многих женщин. Но были и те, кому фотография не понравилась, люди написали, что в ее годы неприлично показывать себя в купальнике.



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