Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту прошел первый поезд
07.03.2020, 14:31, Новости дня
Между железнодорожной станцией Керчь в Крыму и Анапой открылось регулярное пассажирское сообщение через Крымский мост.
В субботу, 7 марта, по этому маршруту прошел первый железнодорожный поезд, передает ТАСС.
До этого дня единственной альтернативой для поездки было автомобильное сообщение.
Перевозчик «Южная пригородная пассажирская компания» сообщил, что поезда по маршруту Керчь – Анапа – Керчь будут ходить каждый день утром и вечером. В пятницу, в выходные и на праздники будет ходить дополнительный дневной состав. Время в пути составит два часа, стоимость билета от Керчи до Анапы – 439 рублей.
Напомним, в феврале министр транспорта Крыма Сергей Карпов анонсировал открытие пригородного сообщения между Керчью и Анапой по Крымскому мосту.
Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту проехало более 1 млн грузовиков.
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