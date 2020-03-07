Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту прошел первый поезд

07.03.2020, 14:31, Новости дня

Между железнодорожной станцией Керчь в Крыму и Анапой открылось регулярное пассажирское сообщение через Крымский мост.

В субботу, 7 марта, по этому маршруту прошел первый железнодорожный поезд, передает ТАСС.

До этого дня единственной альтернативой для поездки было автомобильное сообщение.

Перевозчик «Южная пригородная пассажирская компания» сообщил, что поезда по маршруту Керчь – Анапа – Керчь будут ходить каждый день утром и вечером. В пятницу, в выходные и на праздники будет ходить дополнительный дневной состав. Время в пути составит два часа, стоимость билета от Керчи до Анапы – 439 рублей.

Напомним, в феврале министр транспорта Крыма Сергей Карпов анонсировал открытие пригородного сообщения между Керчью и Анапой по Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту проехало более 1 млн грузовиков.



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