Комплексы ПВО на Хмеймиме сбили два беспилотника боевиков

07.03.2020, 14:31, Новости дня

Комплексы ПВО сбили два беспилотника боевиков на подлете к российской авиабазе «Хмеймим» на западе провинции Латакия, информирует Al Masdar News.

По предварительной информации, дроны осуществляли движение с направления районов, оккупированных джихадистами террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и группировки «Исламская партия Туркестана» (оба формирования запрещены в РФ), пишет ФАН.

Боевики регулярно предпринимают попытки атаковать российскую базу в Сирии. Так, 3 февраля комплекс «Панцирь» авиабазы Хмеймим сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря.

Днем ранее боевики отправили беспилотники на авиабазу Хмеймим в Сирии, управление аппаратами было перехвачено, все БПЛА выведены из строя.