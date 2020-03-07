Комплексы ПВО на Хмеймиме сбили два беспилотника боевиков

07.03.2020, 14:31, Новости дня

Комплексы ПВО сбили два беспилотника боевиков на подлете к российской авиабазе «Хмеймим» на западе провинции Латакия, информирует Al Masdar News.

По предварительной информации, дроны осуществляли движение с направления районов, оккупированных джихадистами террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и группировки «Исламская партия Туркестана» (оба формирования запрещены в РФ), пишет ФАН.

Боевики регулярно предпринимают попытки атаковать российскую базу в Сирии. Так, 3 февраля комплекс «Панцирь» авиабазы Хмеймим сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря.

Днем ранее боевики отправили беспилотники на авиабазу Хмеймим в Сирии, управление аппаратами было перехвачено, все БПЛА выведены из строя.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Следствие заявило о связи обвиняемого в убийстве Япончика с «вором в законе» Махо

26.02 / Путин назвал задачу правоохранителей в период празднования Дня Победы

17.02 / Бебешко: Некоторые конкурсанты нацотбора «Евровидения» выступают на уровне художественной самодеятельности райцентра

22.01 / Путин оценил расходы на поддержку семей при реализации послания в 1 трлн рублей

17.02 / США успешно запустили в космос корабль Cygnus. В производстве ракеты-носителя участвует Украина

09.02 / Креативный дворник сделал из себя снегоуборочную машину

12.01 / В столице Сирии может открыться филиал МГУ — ректор университета

31.12 / Кремль призвал отказаться от «апокалиптических сценариев» договоренности с Минском

24.02 / Чемпионат мира по хоккею-2021 обзавелся талисманом

26.02 / МИД назвал противоправной политику США по односторонним санкциям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика