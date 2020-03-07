Коронавирус подтвержден у сына главного грузинского борца с болезнью
07.03.2020, 14:31, Новости дня
Сын руководителя грузинского национального центра контроля за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе Николоз заболел коронавирусом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он находится в самоизоляции. Предположительно, он заразился от посетивших Италию грузин, которые также заболели коронавирусом.
В Грузии подтверждены 12 случаев коронавируса, в основном у граждан, посетивших Италию.
С Италией, Китаем и Ираном прервано авиасообщение.
В карантине находятся на сегодняшний день 140 человек.
«Поводов для паники в стране нет», – сообщил в субботу на брифинге Амиран Гамкрелидзе.
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