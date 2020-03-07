Коронавирус подтвержден у сына главного грузинского борца с болезнью

07.03.2020, 14:31, Новости дня

Сын руководителя грузинского национального центра контроля за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе Николоз заболел коронавирусом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он находится в самоизоляции. Предположительно, он заразился от посетивших Италию грузин, которые также заболели коронавирусом.

В Грузии подтверждены 12 случаев коронавируса, в основном у граждан, посетивших Италию.

С Италией, Китаем и Ираном прервано авиасообщение.

В карантине находятся на сегодняшний день 140 человек.

«Поводов для паники в стране нет», – сообщил в субботу на брифинге Амиран Гамкрелидзе.