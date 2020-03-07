Коронавирус подтвержден у сына главного грузинского борца с болезнью

07.03.2020, 14:31, Новости дня

Сын руководителя грузинского национального центра контроля за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе Николоз заболел коронавирусом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он находится в самоизоляции. Предположительно, он заразился от посетивших Италию грузин, которые также заболели коронавирусом.

В Грузии подтверждены 12 случаев коронавируса, в основном у граждан, посетивших Италию.

С Италией, Китаем и Ираном прервано авиасообщение.

В карантине находятся на сегодняшний день 140 человек.

«Поводов для паники в стране нет», – сообщил в субботу на брифинге Амиран Гамкрелидзе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Акция протеста таксистов в Мехико завершилась столкновениями с полицией: есть пострадавшие

03.02 / «Совет носить маски практически лишен смысла», — пульмонолог о рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике коронавируса

31.01 / Рейтинг одобрения Путина значительно вырос за неделю

13.02 / Мишустин выделил деньги на закупку лекарств для тяжело больных детей

31.12 / В РФ предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

26.01 / Кличко заявил, что строительство метро на Виноградарь идет по графику

08.03 / Боевики обстреляли Марьинку, ранен гражданский – штаб ООС

09.01 / Полковник армии США — война с Ираном — «глупая затея», которая положит конец президентству Трампа

12.02 / В СК отреагировали на лозунг «Жизнь ворам» на празднике предполагаемого следователя

26.01 / Победитель и финалист кубка «Управляй!» прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика