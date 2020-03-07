В Москве побит 140-летний рекорд температуры

07.03.2020, 14:31, Новости дня

В Москве в субботу температура повысилась до 9 градусов, это рекордный показатель за 140 лет наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Только что мне сообщили, что температура 8,9 градуса и продолжает повышаться, значит днем будет 9,2-9,4 градуса выше нуля, то есть мы превысим предыдущий рекорд в 9 градусов. В Москве установлен новый рекорд за 140 лет наблюдений», – отметил Вильфанд, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу синоптики сообщили, что вечером в столице будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.