Полицейские поздравили женщин в рамках акции «8 Марта – в каждый дом»

07.03.2020, 14:30, Новости дня

В канун Международного женского дня сотрудники МВД поздравили женщин в рамках традиционной акции «8 Марта – в каждый дом». Мероприятие проходило во всех регионах страны – от Владивостока до Калининграда.

В субботу сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, туристической, транспортной, конной полиции, участковые уполномоченные, кинологи и представители других подразделений МВД во всех регионах страны дарили женщинам цветы с самыми добрыми пожеланиями.

Как сообщает МВД-МЕДИА, в Москве во время дежурства на Красной площади сотрудники туристической полиции поздравляли иностранок на разных языках, а их коллеги из Управления на транспорте по Центральному федеральному округу – пассажирок в вагонах электропоездов недавно открывшейся второй линии Московского центрального диаметра.

Женщины-водители, которые проезжали по Крымскому мосту, получали от сотрудников ГИБДД букеты тюльпанов.

В Красноярске жительниц города поздравляли полицейские на снегоходах. В Ростове-на-Дону посетительницам отделов по вопросам миграции вместе с паспортами вручали цветы.

По словам официального представителя МВД, генерал-лейтенанта Ирины Волк, женщины «искренне благодарили российских полицейских за оказанное внимание и подаренное весеннее настроение».