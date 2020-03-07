В Intel продемонстрировали коммутатор со скоростью до 1,6 Тб/с

07.03.2020, 14:07, Разное

В компании Intel продемонстрировали рабочий прототип сетевого коммутатора со скоростью до 1,6 Тб/с. Его собираются устанавливать в центрах обработки данных для увеличения скорости обмена информацией между серверами.
Новый коммутатор Intel построен на базе кремниевой фотонной оптики, позволяющей существенно увеличить скорость передачи данных на один порт. Первые замеры демонстрируют возможность передавать до 1,6 Тб информации в секунду. Этого удалось достичь за счёт более плотной интеграции оптического порта и современного преобразователя сигнала. Для сравнения, самые современные сетевые коммутаторы могут похвастаться скоростью 400 Гб/с.

Разработку Intel планируют использовать в современных серверах и для соединения между собой нескольких глобальных центров обработки информации. Главной трудностью для интеграции нового коммутатора могут стать другие оптические механизмы, занимающие внушительное количество места и необходимые для работы устройства.



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