Джон Уайт рассказал о рисках посещения спортзала на фоне вспышки коронавируса

07.03.2020, 14:07, Разное

Доктор Джон Уайт рассказал, опасно ли ходить в спортзал, когда в мире вспышка коронавируса. Специалист считает, что соблюдая предосторожность и меры профилактики, заниматься спортом можно.

После того, как коронавирус стал приобрел глобальное значение, стали отменяться конференции и фестивали по всему миру. В связи с этим, людей стал мучить вопрос, можно ли ходить в спортивный зал в сложившейся ситуации. Доктор Джон Уайт считает, что такие места безопасны, если не забывать о предосторожности. Связывают это с тем, что вирус распространяется кашлем и чиханьем.

Небольшая вероятность, которая все же возможна, если люди коснутся загрязненной поверхности. Если в городе нет карантина, то ходить в спортивный зал можно. Чтобы перестать волноваться, можно спросить у персонала клуба, какую обработку зала они используют.

Врач напомнил, что при кашле, чиханье и высокой температуре человеку необходимо сразу обратиться к докторам. В таких случаях запрещено выходить в общественные места, ведь исключать коронавирус нельзя. Для предотвращения инфицирования необходимо обрабатывать коврики и тренажеры.