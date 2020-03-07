Армия Израиля предотвратила кибератаку ХАМАС

07.03.2020, 14:07, Разное

Армия Израиля предупредила кибератаку палестинского движения ХАМАС. Хакеры хотели заполучить телефонные номера военнослужащих, воспользовавшись аккаунтами социальных сетей с изображениями красивых девушек.

Как известно, они планировали ввести шпиона в смартфоны в виде вируса. Взломщики под образом девушек из Сети рекомендовали к загрузке вредную программу.

Йонатан Конрикус, руководитель армейской пресс-службы, сообщил, что ХАМАС первый раз пользовался сгенерированными женскими голосами, общающимися с военными и посылавшими им аудиосообщения. Также такая шпионская программа могла делать снимки удаленно.