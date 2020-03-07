Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями: имя малыша и другие подробности

07.03.2020, 14:05, Разное

Мировая звезда балета Сергей Полунин и его возлюбленная, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, сообщили радостную новость — они стали родителями. Счастливое событие произошло еще в январе, но поделиться им с общественностью пара решила только сейчас.

В соцсетях Сергей и Елена опубликовали совместное фото, на котором под прозрачным платьем на тот момент еще будущей мамы отчетливо виден округлившийся живот.

Чудо вошло в нашу жизнь. @blackswanei — это волшебство! Я тебя люблю! — подписал снимок Полунин.

В свою очередь Елена, тщательно скрывавшая все это время свое интересное положение, оказалась на этот раз более откровенной. Она раскрыла точную дату появления малыша на свет, его имя и пол.

16.01.20 — это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с @poluninink руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось! Всем Мира, Любви и Добра! —

написала Елена, сопроводив подпись под фото хештегом «сын», а имя спрятав в самом сообщении. Мир Сергеевич Полунин — именно так назвали своего малыша Сергей и Елена, пополнив тем самым списки детей звезд с необычными именами.

Напомним, впервые об отношениях Елены Ильиных и Сергея Полунина заговорили в начале апреля 2019-го, когда они вместе появились на церемонии вручения премии Crocus Fitness Awards. Со сцены Сергей сказал, что пришел поддержать любимую, чем спровоцировал слухи об их романе. Официально свои отношения звезды подтвердили позже — на шоу «Вечерний Ургант». А в интервью HELLO! впервые рассказали свою историю любви.

Мы познакомились в Instagram. У меня был довольно странный период, когда я много чего там писал, может быть, даже разрушительного для себя. Это продолжалось со дня моего рождения, 20 ноября прошлого года, и до 20 февраля, а потом меня вдруг отпустило. Я стер все, что постил, но перед тем, как удалить, зашел в Direct, куда вообще никогда в жизни не заглядывал. Листал, листал и вдруг остановился на сообщении Лены. Она писала: «Спасибо за искусство…» Но мне неважны были слова. Я вдруг почувствовал какую-то вибрацию… Удивился. Решил: потеряю сообщение, а если найду снова, значит, что-то действительно есть. И дальше я погрузился в это безумное количество писем, но, листая обратно, сразу же попал на него. Потом зашел в профиль и как-то почувствовал, что это именно тот человек, с которым мы будем вместе. Просто знал это.