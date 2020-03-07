Любовь и смерть: 6 фильмов, в которых романтические чувства вспыхивают на фоне трагических событий

07.03.2020, 14:05, Разное

«Верю в любовь»



Кадр из фильма «Верю в любовь»Джереми всерьез увлечен музыкой. Он играет на гитаре, сочиняет песни и мечтает исполнять их со сцены. Юноша не робкого десятка, он знакомится со своим рок-кумиром. В результате тот начинает помогать талантливому парню советами и даже берет его на свой концерт. Именно оттуда — из-за кулис — Джереми впервые видит Мелиссу, стоящую в зрительном зале. И сразу же влюбляется в нее. Девушка отвечает взаимностью. Счастье пары омрачается лишь одним: у Мелиссы находят рак.

Сюжет «Верю в любовь» основан на реальных событиях жизни популярного в США рок-музыканта Джереми Кэмпа. Его лирическая баллада I Still Believe стала основным саундтреком к фильму. Правда, в картине эту композицию исполняет не сам Кэмп, а играющий его персонажа актер Кей Джей Апа. 22-летний брюнет с завораживающим голосом прекрасно знаком юной аудитории по сериалу «Ривердэйл». В нем герой Апы также мечтает о музыке. И на этом совпадения не заканчиваются. Оба исполнителя главных ролей «Верю в любовь» уже играли возлюбленных перед камерой. Кей Джей Апа и его партнерша по площадке Бритт Робертсон изображали пару в первой части картины «Собачья жизнь». Критики неоднократно отмечали удивительную «химию», возникающую между актерами, когда они вместе были в кадре. Одно лишь созерцание этой пары рождает ощущение «бабочек в животе». У картины сразу два режиссера — братья Эрвин. А сильный актерский дуэт и безупречная звуковая дорожка делают ее приятной для просмотра. Но еще приятнее ее оптимистичное «послевкусие». Благодаря испытаниям главный герой становится сильнее и мудрее, сохраняя веру в добро и высшую справедливость.

Кадр из фильма «Верю в любовь»

«В метре друг от друга»



Главную мужскую роль в мелодраме Джастина Бальдони, вышедшей прошлой весной, играет другая звезда сериала «Ривердэйл» — Коул Спроус. По мнению кинокритиков, это было одним из ключевых факторов, обеспечивших картине коммерческий успех. Почти все действие разворачивается в стенах клиники. Но от этого повествование не приобретает минорных оттенков. Во-первых, эта больница разительно отличается от государственных медучреждений в нашей стране (в ней есть даже спортзал и комната для медитации). Во-вторых, главная героиня Стелла неплохо адаптировалась: прямо из палаты ведет личный видеоблог, вовсю программирует и штудирует философию, а медперсонал и некоторые пациенты стали ей второй семьей.

Кадр из фильма «В метре друг от друга»Из-за кистозного фиброза легких, неизлечимого генетического заболевания, Стелла провела в больницах так много времени, что стала настоящим профессиональным пациентом. Научилась принимать неприятные процедуры с улыбкой и придумала заедать горькие пилюли шоколадным пудингом. Но ее мир переворачивается вверх дном, когда по соседству «поселяется» художник-бунтарь Уилл. У него то же заболевание, что и у Стеллы, но лечится он спустя рукава, потому что считает это пустой тратой времени. Их встреча заставляет Стеллу пересмотреть свои взгляды. Несмотря на контекст, это история не о болезни, а о свободе выбора, которая остается у героев в любых обстоятельствах.

«Виноваты звезды»

Хейзел и Гас не понаслышке знают, что такое рак. Гас потерял ногу, но спас свою жизнь, а вот дела Хейзел плохи. Ее болезнь зашла так далеко, что счет идет на недели. Они знакомятся в группе поддержки. Искра вспыхивает сразу, но девушка не хочет отношений: если времени осталось так мало, зачем заводить роман? Но Гас оказывается крепким орешком и добивается своего, меняя представление Хейзел о том, как подобает вести себя больному человеку.

Кадр из фильма «Виноваты звезды»Режиссеру Джошу Буну удалось снять по-настоящему красивое и духоподъемное кино, что вовсе не противоречит сюжету. Весь хронометраж исполнительница главной роли Шейлин Вудли (Джейн Чэпмэн из сериала «Большая маленькая ложь») проводит с трубками в носу. Но о них забываешь уже на второй минуте просмотра. «Виной» тому выразительный взгляд актрисы и удивительное обаяние ее героини. Мужскую партию исполняет Энсел Элгорт, которого зрители помнят по вышедшей осенью экранизации культового романа Донны Тартт «Щегол». С картиной «Верю в любовь» фильм роднит основной посыл. Обе ленты повествуют об искусстве жить на полную, о счастье чувствовать себя здесь и сейчас, а также об умении быть благодарным за каждый миг.

«Спеши любить»



«Плохой» парень Лэндон Картер наказан внеурочной работой. Он обязан ходить в театральный кружок, а по субботам заниматься уроками с отстающими. На этих ненавистных для него мероприятиях он ближе узнает дочь священника отличницу Джэйми, которая учится в его же школе. Поначалу общение не складывается, но все меняет спектакль, в котором молодые люди играют влюбленных.

Кадр из фильма «Спеши любить»Редкий случай, когда роли совсем юных персонажей исполняют такие же актеры. Мэнди Мур на момент съемок не было еще и 18, а ее партнеру Шейну Уэсту едва исполнилось 23. Несмотря на неопытность, перед камерой они убедительны как в романтических, так и в трагических сценах. Их персонажи, почти дети, сталкиваются с совсем недетскими проблемами. Как и в фильме «Верю в любовь», герои «Спеши любить» проводят вместе совсем немного времени, но это в корне меняет жизнь одного из них. Важно не количество лет или дней, а то, чем они наполнены. Вот, пожалуй, основная идея картины.

«Сладкий ноябрь»

Еще по-юношески пухлощекая Шарлиз Терон (фильм вышел в 2001 году) играет эксцентричную безработную Сару. А Киану Ривз, бывший на взлете карьеры после выхода культовой «Матрицы», мастерски создает образ циничного рекламщика-трудоголика Нельсона. Персонажи живут в параллельных мирах, которые бы не пересеклись, не закончись у героев права. В США нужно периодически подтверждать свою водительскую компетенцию, заново сдавая экзамен. Как раз на таком тесте Нельсон и попросил подсказки у Сары, за что последнюю с позором выгнали. Оскорбленная несправедливостью, девушка решает устроить чванливому обидчику веселую жизнь.

Кадр из фильма «Сладкий ноябрь»Как и у героев «Верю в любовь», встреча Нельсона и Сары становится судьбоносной для обоих, кардинально меняя их представления о мире и своем месте в нем. Еще больше меняется Нельсон, когда узнает, что его новая возлюбленная смертельно больна, а самому ему отведено лишь 30 дней в ноябре на то, чтобы прожить роман длиною в жизнь. Кстати, за несколько лет до «Сладкого ноября» Ривз и Терон уже встречались на съемочной площадке: изображали супружескую чету в «Адвокате дьявола». Тогда дуэт оказался на редкость удачным для 22-летней Шарлиз. То была ее первая заметная роль, которую актриса, по отзывам критиков, сыграла «куда лучше, чем требовалось». Возможно, поэтому ради участия в «Сладком ноябре» Терон отказалась от главной роли в высокобюджетном «Перл-Харборе». Во втором совместном фильме Шарлиз и Киану смотрятся все так же органично, играя при этом столь не похожих друг на друга героев — сложнейшая актерская задача, выполненная на «ура».

«Осень в Нью-Йорке»

Немолодой ловелас Уилл Кин знакомится с Шарлоттой, когда она отмечает в его ресторане свое 22-летие. Выясняется, что эта девушка с глазами Бэмби делает забавные непрактичные шляпки. Уилл назначает ей встречу, будто бы желая заказать одно из ее экстравагантных изделий для своей подружки. Несмотря на огромную разницу в возрасте, интерес Уилла и Шарлотты друг к другу оказывается взаимным. Но она остается для него просто одной из многих, пока Уилл не узнает о ее диагнозе. Хрупкость и стойкость молодой женщины задевают в его душе струны, о существовании которых герой и сам раньше не подозревал.

Кадр из фильма «Осень в Нью-Йорке»Смотреть этот фильм стоит не только из-за слаженного актерского дуэта Вайноны Райдер и Ричарда Гира. «Осень в Нью-Йорке» — пиршество для эстета. Кадры с живописными видами усеянного листвой Центрального парка неспешно сменяют друг друга под звуки саксофона и скрипки. Правда, за счет этого болезнь главной героини выглядит несколько глянцево-прилизанной, но и кино зачастую снимают не ради натуралистичного отображения реальности. Эта картина режиссера Джастин Чэнь — трогательная и красиво рассказанная история о беспощадности времени, где время года в заглавии совсем не случайно. Золотая осень служит метафорой заката жизни обоих героев.