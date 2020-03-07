ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире

07.03.2020, 14:01, Новости дня

Число заразившихся новым коронавирусом людей в мире превысило 100 тыс., сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Язаревич заявил, что в данный момент «в мире насчитывается 101 тыс. 827 подтвержденных случаев, умерли 3 тыс. 484 человека», передает ТАСС.

Он отметил, что «речь идет о периоде с 31 декабря по 7 марта, по состоянию на 6.00 по женевскому времени (08.00 мск)».

Ранее заболевшего коронавирусом россиянина выписали в Москве после выздоровления.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что в общей сложности в РФ зарегистрировано десять случаев заражения коронавирусом. Из заболевших двое – граждане КНР, семеро – россияне, вернувшиеся из Италии, и один итальянец.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.



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