В Москве анонсировали праздничные мероприятия по случаю 8 Марта

07.03.2020, 14:01, Новости дня

В столице состоятся праздничные мероприятия в честь Международного женского дня. Они пройдут в музеях, парках, культурных центрах и центрах социального обслуживания. Всех желающих ждут конкурсы, забеги, викторины и мастер-классы с участием актеров и известных блогеров.

В Международный женский день сразу несколько столичных музеев сделают бесплатным вход для женщин. Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, свободный вход будет в Музей Победы на Поклонной горе. Там пройдут праздничные экскурсии, викторины, концерты и детские мастер-классы.

В Музее Москвы откроется блошиный рынок с предметами начала XX века, советскими игрушками и другими вещами. В Московском планетарии бесплатно расскажут о планете Венера, названной в честь древнеримской богини любви.

В центре города с субботы проходит уже ставшим традиционным фестиваль «Вам, любимые». До понедельника будут работать 14 тематических площадок, на которых можно приобрести подарки, попробовать всевозможные сладости и посмотреть мастер-классы с участием актеров и блогеров. Также множество мастер-классов ожидает горожан по всему городу.

В Парке Горького состоится цветочный забег для мужчин на 400 метров. На финишной прямой их будут ждать любимые женщины. Подобные забеги пройдут в парке «Фили» и 50-летия Октября. Также в столице состоятся «Прогулки с историей», в рамках которых пройдут экскурсии и квесты.

Бесплатно покататься на коньках смогут представительницы прекрасной половины человечества в саду имени Баумана, саду «Эрмитаж» и парке «Красная Пресня». На кинокатке в саду имени Баумана запланирована дискотека на льду. Еще горожане смогут поучаствовать в фитнес-фестивале. В Таганском парке состоятся бесплатные занятия по спортивным танцам, а на Фонтанной площади запланированы тренировки по кикбоксингу, тайскому боксу и другим боевым искусствам.

Особую программу приготовили библиотеки и культурные центры. В этих организациях пройдут бесплатные мастер-классы по декорированию рамок и росписи футболок. Также всем гостям предложат обменяться ненужной одеждой.



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