В Сети высмеяли «боевую мощь» ВСУ

07.03.2020, 14:00, Новости дня

Интернет-пользователи высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать «боевую мощь» украинской армии.

В подписи к видео говорится, что в последнее время сухопутные войска вооруженных сил Украины отказались от советской системы проверки готовности к боевым действиям.

Комментаторы пишут, что, судя по кадрам, Украине по-прежнему нечем гордиться в плане вооружений.

«От советского отошли, но старая советская техника эксплуатируется», – написал Максим Руденький.

«Очередное кладбище военной техники?» – спросил Зритель.

«Средний возраст техники 50 лет или больше?» – поинтересовался Серж Алмазов.

«Смешно) Столько ржавого железа времен СССР я давно не видел! И этим они собираются напугать Донбасс?!))) Ну-ну…» – написал Зяблов Андрей.

«Советский металлолом показали», – отметил Михаил Банный.

«Это советская заброшенная техника из Чернобыля?» – поинтересовался пользователь с ником А-32.

Также пользователи выразили недоумение насчет того, каким образом Украина с такой сомнительной техникой проводит учения с западными партнерами.

«Это стандарты НАТО?» – удивился Сергей Satmaster28.

«Ох и бомжатник!» – написал пользователь pif paf.

Кроме того, комментаторы отметили, что герои опубликованного видео с трудом говорят по-украински.

На Украине регулярно звучат заявления об успехах в военных разработках, однако при ближайшем рассмотрении этой техники легко заметить, что особо гордиться Киеву нечем.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское танкостроение скончалось.



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