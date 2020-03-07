В Сети высмеяли «боевую мощь» ВСУ
07.03.2020, 14:00, Новости дня
Интернет-пользователи высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать «боевую мощь» украинской армии.
В подписи к видео говорится, что в последнее время сухопутные войска вооруженных сил Украины отказались от советской системы проверки готовности к боевым действиям.
Комментаторы пишут, что, судя по кадрам, Украине по-прежнему нечем гордиться в плане вооружений.
«От советского отошли, но старая советская техника эксплуатируется», – написал Максим Руденький.
«Очередное кладбище военной техники?» – спросил Зритель.
«Средний возраст техники 50 лет или больше?» – поинтересовался Серж Алмазов.
«Смешно) Столько ржавого железа времен СССР я давно не видел! И этим они собираются напугать Донбасс?!))) Ну-ну…» – написал Зяблов Андрей.
«Советский металлолом показали», – отметил Михаил Банный.
«Это советская заброшенная техника из Чернобыля?» – поинтересовался пользователь с ником А-32.
Также пользователи выразили недоумение насчет того, каким образом Украина с такой сомнительной техникой проводит учения с западными партнерами.
«Это стандарты НАТО?» – удивился Сергей Satmaster28.
«Ох и бомжатник!» – написал пользователь pif paf.
Кроме того, комментаторы отметили, что герои опубликованного видео с трудом говорят по-украински.
На Украине регулярно звучат заявления об успехах в военных разработках, однако при ближайшем рассмотрении этой техники легко заметить, что особо гордиться Киеву нечем.
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское танкостроение скончалось.
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