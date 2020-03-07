В России признали банкротом единственного поставщика топлива для Роскосмоса

07.03.2020, 14:00, Новости дня

Единственный в РФ производитель высококонцентрированной перекиси водорода для космических ракет «Синтез-ПВ» признан банкротом.

Решение о банкротстве предприятия суд принял еще в декабре 2019 года, передает РИА «Новости».

В Роскосмосе заверили, что банкротство завода не скажется на поставках продукта.

«Что касается текущих потребностей Роскосмоса в поставках пероксида водорода, они обеспечиваются в необходимых для госкорпорации объемах, в том числе со стороны «Синтез-ПВ», – сказали в госкорпорации.

Отмечается, что перекись водорода применяется в рулевых двигателях ракет семейства «Союз-2» и двигателях системы спуска с орбиты космических кораблей «Союз-МС». Также ее планируется применять для систем посадки космического корабля «Орел».

В РКК «Энергия» обеспокоены банкротством поставщика, об этом говорится в материалах компании.

В марте стало известно об иске Минобороны к РКК «Энергия» на сумму в 3,5 млрд рублей.