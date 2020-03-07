В России признали банкротом единственного поставщика топлива для Роскосмоса

07.03.2020, 14:00, Новости дня

Единственный в РФ производитель высококонцентрированной перекиси водорода для космических ракет «Синтез-ПВ» признан банкротом.

Решение о банкротстве предприятия суд принял еще в декабре 2019 года, передает РИА «Новости».

В Роскосмосе заверили, что банкротство завода не скажется на поставках продукта.

«Что касается текущих потребностей Роскосмоса в поставках пероксида водорода, они обеспечиваются в необходимых для госкорпорации объемах, в том числе со стороны «Синтез-ПВ», – сказали в госкорпорации.

Отмечается, что перекись водорода применяется в рулевых двигателях ракет семейства «Союз-2» и двигателях системы спуска с орбиты космических кораблей «Союз-МС». Также ее планируется применять для систем посадки космического корабля «Орел».

В РКК «Энергия» обеспокоены банкротством поставщика, об этом говорится в материалах компании.

В марте стало известно об иске Минобороны к РКК «Энергия» на сумму в 3,5 млрд рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Гончарук получил индульгенцию от Зеленского, Аваков помог Ермаку уволить Рябошапку. Главное из Telegram-каналов

19.02 / Euronews — глава Еврокомиссии пообщалась с роботами

11.01 / Активиста из Набережных Челнов задержали по делу о призывах к терроризму из-за видео о суде над Путиным, Песковым и Сечиным

17.01 / Рогозин сравнил стоимость российской сверхтяжелой ракеты и американской SLS

23.01 / Украинская делегация в Израиле передала места на форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту трагедию – Зеленский

26.01 / Исследование: Алкоголь продлевает жизнь. Доказано

04.02 / 24 приложения с китайской «закладкой» скачали 382 миллиона раз

04.01 / Адвокат Дугарь: Следствие проводит экспертимент, чтобы дополнительное доказательство сделать основным

31.01 / Тренер «Локомотива» Семин не отпустил Алексея Миранчука в «Милан»

09.01 / У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика