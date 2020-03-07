Мнение: Новые балансы

07.03.2020, 13:57, Разное

Вчера (а точнее, уже сегодня ночью) после встречи с Эрдоганом Путин встречался с лидерами Думы. И еще большой вопрос — какая встреча была важнее.

На встрече был поднят вопрос о досрочном роспуске Думы и новых выборах. В действующем законодательстве, кстати, распустить Думу волевым решением или в порядке самороспуска нельзя, но мы понимаем, где Россия, а где ее законы. Если хочется и очень надо — то нет проблем.

Парадокс Госдумы заключается в том, что при всей никчемности этого учреждения и явной синекуре для обладателей заветного значка на лацкане она играет весьма важную аппаратную роль в путинской номенклатуре.

Дума — это текущий баланс всех оргпреступных группировок страны. Именно на выборах в Думу решается, какая именно ОПГ сможет продвинуть своих ставленников и в каком количестве. Для обычного человека все эти бездельники на одно лицо и толку с них ноль. Но сугубо в аппаратном смысле вопрос: "чьих ты будешь" имеет принципиальное значение. Поэтому выборы в Думу при всей анекдотичности самого понятия "выборы" в путинской России на самом деле являются выборами. Но избирателями на них являются не граждане, а главы всех преступных сообществ, которые и согласовывают между собой пропорции представительства. Эти пропорции и есть текущая конфигурация властных балансов. Естественно, что утверждает решение общего собрания паханов главный решала. Все по понятиям.

Досрочные выборы в Думу — логичное продолжение государственного переворота, инициированного Путиным 15 января. Конституция закрепит новую структуру управления Мафия стейт, затем под эту структуру нужно подогнать балансы отношений между ОПГ, заодно решив базовую задачу, ради которой во многом переворот и затевался — часть группировок будет либо удалена от власти вообще, либо их влияние будет существенно ослаблено. Проблема усохшего рентного пирога сама себя не решит, и если в воровском государстве национальное богатство по определению не может возрастать, и разворовывать страну с прежним размахом уже не получается, значит, нужно отсечь от корыта часть едоков.

Выборы в Думу и станут процессом перебалансировки правящей братвы. Кого-то придется убирать, кому-то серьезно подрезать доход. Иначе никак. И вот в этом месте обычно и происходят разные неприятности для инициаторов процесса. Далеко не все покорно расстаются с нажитым добром, а отстранение от власти в диктаторских и мафиозных государствах фактически становится лицензией на отстрел с последующим пререраспределением непосильно нажитого по карманам охотников. На Украине, к примеру, когда туземное ворье сообразило, что клан Януковича сожрет всех в подобной ситуации, пошло на организацию Майдана в 13-14 годах. Выбора у них, в сущности, не было. У тех, кого будут жрать сейчас в России, ровно та же ситуация. Либо покорно отдать награбленное более удачливым ворам, либо вцепиться в него всеми конечностями. А что тут еще придумаешь?