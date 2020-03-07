Индия и хризотил: безопасное сотрудничество

07.03.2020, 13:42, Разное

Исследование под названием «Национальное исследование обеспечения безопасности труда, рабочей среды и здоровья работников в асбестоцементной индустрии» стало важной вехой не только в развитии научного исследования собственно индийской промышленности, но и для мировой хризотиловой отрасли в целом.

На сегодняшний момент «горный лен» (так еще называют хризотил-асбест) широко используют в странах Юго-Восточной Азии и СНГ, а Россия является крупнейшим экспортером как самого минерала, так и продуктов, произведенных на его основе. Наша страна также обладает одной из самых мощных отраслей по добыче и обработке асбеста на планете, что означает – результаты работы индийских ученых представляют ценность для многих миллионов потребителей и работников производств.

В отчете по итогам исследования Индия опубликовала релевантные, актуальные факты о влиянии хризотил-асбеста на здоровье работников отрасли. Сбор данных проводился с ноября 2018 года по февраль 2019 года и затронул 50 асбестоцементных производств, на которых заняты 3 791 человек. Медицинское обследование прошли 2 603 работника, были собраны 145 образцов атмосферы внутри рабочих помещений со всех производств. Итогом работы стало практическое подтверждение применяемого во всем мире правила – при контролируемом использовании хризотил-асбест безопасен.

Хризотил-асбест – это волокнистый минерал, обладающий множеством полезных свойств. Хризотил не горит, не проводит электричество, превосходит прочностью «на разрыв» многие марки стали и устойчив к механическим повреждениям. Из него производят шифер, фиброцементные плиты, трубы, тормозные колодки для автомобилей и другие изделия. Более того, хризотил экологичен и обладает низкой по сравнению с синтетическими аналогами себестоимостью, а, значит, продукция на его основе является отличным подспорьем для любой динамично развивающейся экономики.



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