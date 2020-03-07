Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном

07.03.2020, 13:41, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву.

Зеленский в интервью британской газете Guardian описал свое президентство так: «Кругом дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь их заткнуть. Мы так и живем. Мы затыкаем дыры».

На ремарку журналиста о том, что по описаниям это напоминает тонущее судно, украинский лидер заверил: «Но мы не тонем».

Также он отметил, что президентство в реальной жизни не сильно отличается от исполнения роли главы государства в сериале, передает РИА «Новости».

Однако в реальности «проблем больше» и «они катастрофические».

«Они появляются, простите, как прыщики у 18-летнего ребенка. И ты не знаешь, где они вскачут и когда», – добавил Зеленский.

Президент сообщил также, что Киеву необходимо «дать людям уверенность в том, что Евросоюз (ЕС) ждет Украину», передает ТАСС.

«Люди на самом деле не верят словам. Вернее так, они верят словам лишь какое-то время. Затем им нужны действия», – добавил он, подчеркнув, что за 20 лет избиратели потеряют надежду стать частью ЕС.

Говоря в этой связи про состоявшийся 31 января выход Великобритании из состава европейского сообщества, он сравнил происходящее с вечеринкой: «Это как группа людей за столом, которые мило проводят вечер. Если кто-то не хочет оставаться за столом, это определенно испортит вечеринку. В этот момент другие люди стоят снаружи, дергают звонок, стучат в дверь, а им говорят через щелку: «Добро пожаловать к нам, но приходите в следующий раз». И они все еще стоят снаружи и стучат, когда вечеринка уже закончилась».

Напомним, популярность Владимиру Зеленскому на Украине принесла роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько в сериале «Слуга народа». По сюжету, герой по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как СССР и русский язык обрушили рейтинг Зеленского на Украине.



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