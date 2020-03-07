В Подмосковье в канализации нашли тело младенца

07.03.2020, 13:41, Новости дня

В Мытищах рабочие в водостоке канализации нашли тело младенца, сообщили в ГСУ СК по Подмосковью.

«Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК РФ по Московской области организована проверка по факту обнаружения тела плода мужского пола в водостоке канализации», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Тело нашли 5 марта во время очистки канализационно-насосной станции.

Следователь осмотрел место обнаружения младенца, назначена судмедэкспертиза.

В феврале в Ставропольском крае 18-летняя девушка родила ребенка у себя дома, после чего выбросила младенца в окно.



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