В Подмосковье в канализации нашли тело младенца
07.03.2020, 13:41, Новости дня
В Мытищах рабочие в водостоке канализации нашли тело младенца, сообщили в ГСУ СК по Подмосковью.
«Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК РФ по Московской области организована проверка по факту обнаружения тела плода мужского пола в водостоке канализации», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
Тело нашли 5 марта во время очистки канализационно-насосной станции.
Следователь осмотрел место обнаружения младенца, назначена судмедэкспертиза.
В феврале в Ставропольском крае 18-летняя девушка родила ребенка у себя дома, после чего выбросила младенца в окно.
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