Рассекречен смартфон Huawei Nova 7 SE с 5G

07.03.2020, 13:39, Новости дня

В Сети накануне объявили о подготовке к дебюту смартфона Huawei Nova 7, который обладает быстрой зарядкой с мощностью 40 Вт.

Вместе с тем инсайдеры уже объявили детали очередной новинки, которая поступит на рынок под названием Huawei Nova 7 SE. В свою очередь, данный аппарат имеет топовый восьмиядерный процессор с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Также инсайдеры указали, что смартфон Huawei Nova 7 SE имеет крупный 6,5-дюймовый дисплей, в верхней части которого использовали отверстие для фронтальной камеры.

Что касается блока основной камеры, то он расположится на тыльной стороне аппарат, который также наделили дактилоскопическим сканером. Эксперты уверены, что здесь установят многомодульную камеру с главным датчиком 64 мегапикселя.