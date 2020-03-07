На российский рынок поступил новый смартфон Vivo APEX 2020

07.03.2020, 13:39, Новости дня

В конце прошлого месяца официально презентовали новый флагманский смартфон Vivo APEX 2020, который имеет безрамочный дисплей FullView.

Вместе с тем эксперты заявили, что данная модель уже к концу текущего месяца появится в свободной продаже на российском рынке. Преимуществом нового смартфона Vivo APEX 2020 следует выделить отсутствие отверстий и физических кнопок на корпусе. Основная камера получила продвинутые модули, а также непрерывный оптический зум. Вместе с тем устройство также обладает 6,45-дюймовым экраном и беспроводной зарядкой на 60 Вт.

При таких параметром батарею на 2000 мАч можно зарядить за 20 минут. Кроме того, смартфон Vivo APEX 2020 сможет удивить особенностями, которые уже оценили ведущие специалисты.