Стали известны заработки Дмитрия Тарасова в клубе «Рубин»

07.03.2020, 13:37, Разное

Около месяца назад известный российский футболист Дмитрий Тарасов стал игроком казанского «Рубина». Как стало известно, спортсмен на данный момент зарабатывает около 500 000 рублей в месяц, и это значительно меньше той суммы, которую он получал в «Локомотиве».
К сожалению, почти сразу же после подписания контракта Тарасов получил тяжелую травму колена и выбыл из строя на несколько месяцев. Накануне футболист присутствовал на очередном заседании по делу об алиментах дочери Ангелине от первого брака. В связи с тем, что у спортсмена почти 6 месяцев не было клуба, он потребовал снизить ежемесячную выплату с 400 000 до 15 000 рублей. Поскольку недавно Тарасов стал отцом в третий раз, его адвокат Умалат Сайгитов заявил: «согласно закону, теперь его подопечный должен платить лишь шестую часть доходов в качестве алиментов – порядка 80 000 рублей».

Следующее заседание по данному делу состоится уже через 2 недели. Примечательно, что в московском «Локомотиве» бывший полузащитник сборной РФ получал почти 2,5 миллиона евро в год. В последние годы его доходы начали снижаться из-за участившихся травм, также ему пришлось покинуть «железнодорожников» из-за разногласий с руководством.



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