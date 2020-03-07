SpaceX отправила к МКС космический грузовик Dragon с провиантом и оборудованием

07.03.2020, 13:37, Разное

Аэрокосмическая фирма SpaceX совершила пуск ракетоносителя Falcon 9, отправившего на земную орбиту современное грузовое судно Dragon. Оно перевозило груз для команды Международной космической станции (МКС).
Для запуска был выбран стартовый комплекс Space Launch Complex 40, являющийся часть базы BBC США. Вместе с грузовым судном Dragon на МКС доставят еду и необходимые для жизни космонавтов вещи, оборудование для научных работ и медицинских опытов, аппараты для исследования химических реакций, протекающих в микрогравитационных условиях, и переносной сад, где будут выращивать овощные культуры.

После того, как корабль отделился, он совершил приземление в зоне LZ-1. Ранее грузовое судно уже отбывало в космос и совершило две миссии. В будущем, чтобы доставлять грузы на МКС станут использовать обновленные капсулы SpaceX Dragon 2.



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