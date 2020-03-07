В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие

07.03.2020, 13:37, Разное

Глава Росгвардии Виктор Золотов пояснил о планируемом изменении правил выдачи лицензий на оружие. Инновация связана с переходом на электронный документооборот в рамках освоения нацпрограммы «Цифровая экономика России».
По словам генерала Золотова, в ближайшие два года планируется создание единой электронной системы для всех принимающих участие в обороте оружия — от производителей и юридических лиц, осуществляющих торговлю, до владельцев. Таким образом удастся также перейти на новый вид выдачи необходимых разрешений и лицензий — пластиковые карты. Последние должны заменить полтора десятка бумажных лицензий и около двух десятков разрешений в том же формате.

Виктор Золотов считает инновационный проект весьма перспективным и позволяющим в будущем иметь несколько преимуществ. В первую очередь это касается взаимодействия всех принимающих участие в обороте оружия, во-вторых — позволяет ввести цифровые технологии при выдаче лицензий.



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