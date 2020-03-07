Заболевшего коронавирусом россиянина выписали в Москве после выздоровления

07.03.2020, 13:30, Новости дня

Россиянин, заболевший коронавирусом, выписан в Москве после выздоровления, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В штабе сообщили, что житель России Давид Беров выписан, передает РИА «Новости».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первый пациент, болевший коронавирусом, выздоровел и в ближайшее время будет выписан.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что в общей сложности в РФ зарегистрировано десять случаев заражения коронавирусом. Из заболевших двое – граждане КНР, семеро – россияне, вернувшиеся из Италии, и один итальянец.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.



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