Давид Беров выписан из московской больницы
07.03.2020, 13:30, Новости дня
В Москве в субботу из больницы выписали Давида Берова. Россиянин заразился коронавирусом COVID-19 и был госпитализирован, рассказали РИА Новости оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом столицы.
Беров полностью выздоровел — у него была легкая форма заболевания. Москвич заразился коронавирусом во время поездки в Италию. В этой стране вирус распространяется быстрыми темпами.
В РФ выявлено еще шесть случаев COVID-2019. Заболевшие изолированы в стационарах.
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