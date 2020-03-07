Давид Беров выписан из московской больницы

07.03.2020, 13:30, Новости дня

В Москве в субботу из больницы выписали Давида Берова. Россиянин заразился коронавирусом COVID-19 и был госпитализирован, рассказали РИА Новости оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом столицы.

Беров полностью выздоровел — у него была легкая форма заболевания. Москвич заразился коронавирусом во время поездки в Италию. В этой стране вирус распространяется быстрыми темпами.

В РФ выявлено еще шесть случаев COVID-2019. Заболевшие изолированы в стационарах.



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