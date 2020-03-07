Официально: Бой Волков – Блэйдс возглавит турнир UFC в Канаде

07.03.2020, 13:30, Новости дня

Российский боец смешанный единоборств в тяжелом весе Александр Волков в главном поединке турнира UFC Fight Night 177 встретится с американцем Кертисом Блэйдсом. Бой состоится 20 июня и пройдет в канадском Саскатуне.

"Победа над ним даст мне возможность подраться за пояс, – написал Волков в Instagram. – Сделаю все, что в моих силах, чтобы выиграть этот поединок! Всем спасибо за поддержку".

 

 

 

 

 

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Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex) 6 Мар 2020 в 11:56 PST

Напомним, 31-летний боец в последнем поединке победил американского ровесника Грега Харди на домашнем турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Изначально соперником Александра должен был стать бразилец Жуниор дос Сантос, но он снялся с турнира из-за болезни.

Волков и Блэйдс занимают седьмую и третью строчки в рейтинге тяжеловесов UFC соответственно. На счету россиянина 31 победа и семь поражений в ММА, а у Блэйдса 13 побед и два поражения. В январе 2020 года Кертис нокаутировал упомянутого выше Жуниора дос Сантоса.



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