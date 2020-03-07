Чумак заявил, что руководство Офиса генпрокурора отправили в отставку из-за суда по «ПриватБанку»

07.03.2020, 13:21, Новости дня

И.о. генерального прокурора Виктор Чумак в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» вечером 6 марта заявил, что руководство Офиса генпрокурора отправили в отставку из-за предстоящего суда по «одному большому банку». Видео обнародовал YouTube-канал Shuster online.

«Говорили о национализации одного большого банка. А вы помните, какая большая группа депутатов у этого человека, кому принадлежал банк?» – спросил Чумак у присутствующих в студии.

Он отказался называть фамилию владельца банка «по этическим соображениям», однако ответил утвердительно на фразу бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки о том, что этот человек «очень похож на Игоря Коломойского».

Чумак отметил, что 16 марта будет проходить судебное заседание по делу о реприватизации «ПриватБанка».

«Заседание будет почти финальным. И если оно состоится, то вернуть банк бывшему владельцу будет невозможно», – подчеркнул Чумак.

Он добавил, что именно по этой причине руководство Генпрокуратуры нужно было «выкинуть».

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. «За» проголосовали 263 народных депутата. Принятие постановления означает отставку генпрокурора.

Авторы постановления о недоверии вменяли генпрокурору отсутствие прогресса в делах экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, замалчивание хода расследования деятельности компании Burisma и т.д.

Рябошапка выступил в парламенте с отчетом; в конце речи он заявил: «Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться». После этого он вышел из сессионного зала, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.

Накануне отставки президент Украины Владимир Зеленский назвал Рябошапку хорошим специалистом, но по мнению президента, он не показал результат.

После отставки Рябошапки, по данным СМИ, в отставку подал и его первый заместитель Виталий Касько. Информация и о Рябошапке, и о Касько уже исчезла с сайта Офиса генпрокурора. И.о. главы ведомства до назначения нового руководителя стал Чумак. На своих должностях, судя по информации на сайте ведомства, остаются замгенпрокурора Виктор Трепак и Гюндуз Мамедов и заместитель генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.