США осудили атаку в Кабуле

07.03.2020, 13:12, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление с осуждением атаки на участников митинга в Кабуле, которую провели боевики Вилаята Хорасан – афганского и пакистанского «филиала» террористической организации «Исламское государство».

Согласно информации, распространенной властями Афганистана, в результате нападения погибли по меньшей мере 29 человек, более 60-ти получили ранения.

В заявлении Помпео, в частности, указано: «Нападение на невинных и беззащитных участников памятного события – знак слабости, а не демонстрация силы. (…) Афганский народ заслуживает будущего, свободного от террора. Продолжающийся мирный процесс предоставляет афганцам критически важную возможность совместно организовать объединенный фронт против угрозы, исходящей от ИГИЛ».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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