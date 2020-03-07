США осудили атаку в Кабуле

07.03.2020, 13:12, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление с осуждением атаки на участников митинга в Кабуле, которую провели боевики Вилаята Хорасан – афганского и пакистанского «филиала» террористической организации «Исламское государство».

Согласно информации, распространенной властями Афганистана, в результате нападения погибли по меньшей мере 29 человек, более 60-ти получили ранения.

В заявлении Помпео, в частности, указано: «Нападение на невинных и беззащитных участников памятного события – знак слабости, а не демонстрация силы. (…) Афганский народ заслуживает будущего, свободного от террора. Продолжающийся мирный процесс предоставляет афганцам критически важную возможность совместно организовать объединенный фронт против угрозы, исходящей от ИГИЛ».