Павел Прилучный научился управлять самолетом

07.03.2020, 13:07, Разное

Актёр Павел Прилучный научился управлять настоящим одномоторным самолётом. Он уже давно мечтал сделать это и съёмки в новом фильме помогли осуществить задуманное.

Павел Прилучный активно занят на съёмках фильма «Девятаев», рассказывающего о судьбе лётчика Михаила Девятаева, сбежавшего из немецкого концлагеря. Вероятнее всего, для большего понимания роли актёр решил не только ознакомиться с биографией мужчины, но и самостоятельно сесть за штурвал воздушного судна. В качестве транспорта был выбран одномоторный лёгкий самолёт, но даже в этом случае Прилучный исполнил свою давнюю мечту и «покорил небо», о чём он сам написал в социальной сети.

Поклонники поздравили своего кумира с осуществлением его мечты. Они также пожелали Павлу Прилучному творческих успехов и удачи с его новым хобби, не позабыв призвать его к осторожности во время управления самолётом.