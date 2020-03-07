Павел Прилучный научился управлять самолетом

07.03.2020, 13:07, Разное

Актёр Павел Прилучный научился управлять настоящим одномоторным самолётом. Он уже давно мечтал сделать это и съёмки в новом фильме помогли осуществить задуманное.
Павел Прилучный активно занят на съёмках фильма «Девятаев», рассказывающего о судьбе лётчика Михаила Девятаева, сбежавшего из немецкого концлагеря. Вероятнее всего, для большего понимания роли актёр решил не только ознакомиться с биографией мужчины, но и самостоятельно сесть за штурвал воздушного судна. В качестве транспорта был выбран одномоторный лёгкий самолёт, но даже в этом случае Прилучный исполнил свою давнюю мечту и «покорил небо», о чём он сам написал в социальной сети.

Поклонники поздравили своего кумира с осуществлением его мечты. Они также пожелали Павлу Прилучному творческих успехов и удачи с его новым хобби, не позабыв призвать его к осторожности во время управления самолётом.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Наука: В Канаде снова нашли древнейшие следы жизни

26.01 / Рустам Солнцев об исчезновении Виктории Бони: «Думаю, она где-то медитирует»

05.01 / Ученые узнали о проблемах со здоровьем у экс-военных США

28.01 / Туманность Тарантул плетёт паутину таинственности на новом фотоснимке

31.12 / Мнение: Давай за Путина поднимем мы бокалы….

10.01 / Ученые: Лунное затмение 10 января в древности называли «волчьим»

20.02 / Мнение: Российское тюремное сознание

22.01 / Ученые предупреждают о новой угрозе для Земли

17.01 / В Петербурге у пенсионерки угнали иномарку за 1,4 миллиона рублей

02.01 / Компания Apple выпустить красные Apple Watch весной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика