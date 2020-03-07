Личное: Кого я там обидела?

07.03.2020, 13:05, Разное

Честно, меня поразило, с какой лютой ненавистью накинулись на меня «прекрасные жёны и лучшие матери» Эскортограма, мастеры ноготочков и нарощенной волосни, кассирши из Киргизии, когда я объяснила, что семейка Джигана-Самойловой далека от совершенства.

Папа называет дочь свинотой. Требует принести пива. Матерится. А жена, девушка с тёмным прошлым, сидит на цепи — не исключено, что для этого её, как собаку, лупят.



Фото: Соцсети

Ну, хорошо. Нравится вам эта семья? Отлично. Поговорим о другом.

В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД, который занимался сексом с 12-летней девочкой, соседкой по общежитию.

Что интересно, его напарником по педофилии оказался тоже работник сферы услуг — охранник из ТРЦ.

Два конченных урода накуривали кальяном ребёнка, поили спиртным, а после совокупляли.

«Он втерся в мое доверие. Она безотцовщина, называла его дядей Сережей, он заменил ей отца, она постоянно с ним общалась, и он начал ее соблазнять, говорить про любовь-морковь. Однажды он с похмелья лежал, говорит: «Помоги мне». Помогла вот. Я их потом на кухне поймала, когда он ее целовал. Ремнем хлестанула один раз, и она мне все рассказала. Говорит, все было взаимно.

Они вдвоем [вместе с сотрудником ГИБДД] спаивали ее не раз, угощали пивом и кальяном. А ребенку много ли надо?», — делится мать девочки.

Ужасно? Да. Но хуже всего, что сама девчонка винит себя. Педофилы к ней — с добротой, лаской, с участием, а она их ненароком сдала.

Вы представляете, что у 12-летнего ребёнка сейчас в голове?

Уродов задержали уже, бывший инспектор дал признательные показания. А мама девочки называет себя бизнесменом.

Печёт она булки. Ну, всё как у вас, дорогие мои, защитницы семейки быдла! Бывший муж спивается. Нынешний — периодически избивает его, когда тот приходит, и достаётся, видимо, и самой бабе.

У меня вопрос к вам: почему в общаге трахали девочку? Почему она искала ласку у грязных извращенцев в комнате?

Уроды-педофилы виновны? Безусловно. Но разве не с попустительства матери всё это происходило? Не из-за того, что отец ребёнка — спившейся люмпен?

Не удивлюсь, если реальных преступников, имевших ребёнка, окажется намного больше.

Вернёмся к нашим баранам. То есть, к Джигано-Самойловым и их защитницам-маникюршам. Девочки, зайки, у вас ничего в голове пока не сошлось?

Впрочем, в ваших головах вряд ли что-то сойдётся, кроме половых членов ваших трахалей-люмпенов. Для вас проститутка — это всего лишь прошлое, которое у всех бывает. Орущий матом при ребёнке отец — это норма. Называть детей свинотой — ласка и внимание.

Образцовая семья, которая так похожа на вашу собственную.

Это вы — Самойловы. Это вы живёте с Джиганами. Именно поэтому вы так рьяно встали на их защиту.

Но я вам больше скажу: это вы — та самая мать из Екатеринбурга, чью дочь дербанили два педофила.

Обтекайте.