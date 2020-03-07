Попросившаяся замуж за Путина девушка из Иваново рассказала о разговоре с президентом

07.03.2020, 13:00, Новости дня

Жительница города Иваново Юлия Шилова раскрыла детали разговора с президентом Владимиром Путиным, замуж за которого она попросилась накануне, в ходе визита главы государства в Ивановскую область.

«Я ему сказала, что передала фотографии», – сказала Шилова в комментарии телеканалу «Звезда».

Девушка добавила, что на снимках указан номер телефона «невесты». Она выразила надежду, что у главы государства «что-нибудь екнет» и он ей позвонит.

Шилова сказала, что «давно присматривается» к Путину. «Мне импонирует, что он смелый, решительный, целеустремленный, деловой», – призналась девушка.

Накануне Путин пообщался с жителями Иваново у входа в детскую поликлинику №6. Горожане поприветствовали главу государства и поблагодарили за визит в город, а одна из присутствующих девушек призналась президенту в любви.