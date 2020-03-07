На лайнере Grand Princess в Калифорнии у 21 человека обнаружили коронавирус

07.03.2020, 12:57, Новости дня

У 21 пассажира круизного лайнера Grand Princess, стоящего на карантине у берегов Калифорнии, обнаружен коронавирус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента США Майка Пенса.

Заболели 19 членов экипажа и двое пассажиров. Всего на борту более 3,5 тысячи пассажиров из 54 стран, в том числе и четверо россиян.

5 марта стало известно, что лайнер Grand Princess встал на рейде у берегов Калифорнии после того, как от коронавируса скончался один из пассажиров — 71-летний мужчина, который менее чем две недели назад совершил круиз на лайнере из Сан-Франциско в Мексику. После этого судно направилось на Гавайи. Путешествие продолжили 62 пассажира из тех, кто совершал ранее поездку из Сан-Франциско в Мексику. Таким образом, они могли контактировать с жертвой коронавируса.

71-летний пассажир Grand Princess стал первой в США жертвой COVID-19 за пределами штата Вашингтон. После этого власти Калифорнии объявили в штате чрезвычайное положение.



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