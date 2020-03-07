Брата и племянника короля Саудовской Аравии задержали по подозрению в госизмене

07.03.2020, 12:57, Новости дня

Полиция задержала брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, брат короля Ахмед бин Адбул Азиз и племянник Мухаммед бин Наиф были задержаны утром 6 марта, вооруженные люди в масках провели обыски в их резиденциях.

Как сообщает The New York Times, также был задержан принц Наваф бин Наиф.

Отмечается, что задержанным родственникам короля может грозить большой тюремный срок или смертная казнь.

СМИ предполагают, что за арестами может стоять наследный принц Мухаммед бин Салман, который был главным конкурентом Мухаммеда бин Наифа в борьбе за трон.