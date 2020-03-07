«Нерациональное, мягко говоря, решение». Совладелец «Лукойла» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК в $100 млн в день

07.03.2020, 12:57, Новости дня

Россия будет терять от 100 до 150 млн долларов в день из-за развала сделки с ОПЕК. Об этом заявил совладелец «Лукойла» Леонид Федун в интервью The Bell.

Он отметил, что пребывает «в легком шоке» от этого решения.

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение», — сказал Федун.

Ранее российские нефтяные компании неоднократно выступали против продления сделки ОПЕК+, в частности «Роснефть» предлагала выйти из соглашения. Нефтяники считали, что влияние коронавируса на цены будет кратковременным.

Российские компании говорили, что хотят наращивать добычу, подтвердил Федун. Но ее рост на 2–3% не сможет компенсировать будущих потерь, отметил он.

По его словам, такие потери складываются от ожидаемого падения цен на нефть с уровня от $60 за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно $40 при объеме российского экспорта в пять млн баррелей в день.

6 марта члены организации стран-экспортеров нефти не смогли договориться о сокращении добычи нефти с Россией и другими нефтедобывающими странами. Саудовская Аравия настаивала на сокращении добычи во втором квартале 2020 года на 1,5 млн баррелей в сутки. РФ выступила против. После этого стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $46 за баррель.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Представлен смартфон Energizer с батареей на 6000 мАч

13.02 / 10 самых популярных направлений для путешествий по России на 14 февраля

05.02 / В России могут вернуть знак «шипы» и ввести новые ограничения

31.01 / Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

15.01 / Улицы Симферополя предложили назвать в честь Лужкова и Захарченко

11.02 / Поезд сбил подростка в Москве

08.02 / Календарь: 8 февраля — День создателя «таблицы Менделеева»

24.01 / Появились подробности расстрела шести человек в Германии

21.02 / Автоновости: Новый Volkswagen Golf GTI представят в Женеве

11.02 / Коронавирус получил официальное название

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика