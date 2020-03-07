«Нерациональное, мягко говоря, решение». Совладелец «Лукойла» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК в $100 млн в день

07.03.2020, 12:57, Новости дня

Россия будет терять от 100 до 150 млн долларов в день из-за развала сделки с ОПЕК. Об этом заявил совладелец «Лукойла» Леонид Федун в интервью The Bell.

Он отметил, что пребывает «в легком шоке» от этого решения.

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение», — сказал Федун.

Ранее российские нефтяные компании неоднократно выступали против продления сделки ОПЕК+, в частности «Роснефть» предлагала выйти из соглашения. Нефтяники считали, что влияние коронавируса на цены будет кратковременным.

Российские компании говорили, что хотят наращивать добычу, подтвердил Федун. Но ее рост на 2–3% не сможет компенсировать будущих потерь, отметил он.

По его словам, такие потери складываются от ожидаемого падения цен на нефть с уровня от $60 за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно $40 при объеме российского экспорта в пять млн баррелей в день.

6 марта члены организации стран-экспортеров нефти не смогли договориться о сокращении добычи нефти с Россией и другими нефтедобывающими странами. Саудовская Аравия настаивала на сокращении добычи во втором квартале 2020 года на 1,5 млн баррелей в сутки. РФ выступила против. После этого стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $46 за баррель.