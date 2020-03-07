В Грузии 12 человек заражены коронавирусом

07.03.2020, 12:57, Новости дня

Грузинские власти заявили, что в стране зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте, созданном правительством Грузии для информирования граждан о распространении вируса.

Помимо зараженных, 140 человек в Грузии находятся на карантине, еще 42 наблюдаются врачами в стационаре. Состояние всех оценивается как удовлетворительное.

Известно, что два человека были заражены во время поездки в Иран, а еще семеро заразились в Италии.

Всего в мире заражены около 100 тысяч человек. Более 3 тысяч скончались в результате болезни.

Мэрия Москвы ввела режим повышенной готовности в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Мэр потребовал, чтобы граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Испании, Германии и Франции, самостоятельно отправились в двухнедельный карантин. Тем, кто побывал в других странах, где зафиксированы случаи заболевания, необходимо сообщить о своем возвращении в Россию.