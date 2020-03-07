Доктора рассказали о безопасной норме яиц для здоровья

07.03.2020, 12:37, Разное

Доктора рассказали о норме яиц, которая будет безопасной для здоровья человека. Они настаивают, что в день можно съесть не больше одного яйца, что позволит сократить риски появления сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках нового проекта специалисты изучали, как влияют популярные продукты на здоровье людей, а именно на болезни сердца. На протяжении 34 лет проводился мониторинг состояния здоровья у более 200 тысяч человек. Также был осуществлен мета-анализ опытов, которые проводились в Азии, Европе и США. Их результаты содержали данные о 1,7 миллионов людей.

Специалистами была найдена связь между рисками появления заболеваний сердца и включением яиц в рацион каждый день, что помогло узнать безопасную дневную норму. Одно яйцо в день не станет причиной проблем с сердцем. Также доктора отметили, что режим питания, где рекомендуют яйцами заменить молоко и мясо, показал хорошие результаты для здоровья сердца.