В новых видеокартах AMD не появятся турбины

07.03.2020, 12:37, Разное

Во время недавнего мероприятия Financial Analyst Day представители компании AMD поделились изображением, на котором можно увидеть часть новой видеокарты. Помимо логотипа, в глаза также бросаются 2 вентилятора, и это делает устройство схожим с линейкой GeForce RTX 20.

По-видимому, разработчики из AMD решили отказаться от спорной системы охлаждения в флагманских картах, сделав упор на более классические вентиляторы. Несмотря на большую эффективность турбин, они шумят гораздо сильнее, отмечают эксперты. По завершению показа вице-президент AMD Скотт Херкельман заявил, что в новых видеокартах действительно не будет турбинных охладителей.

Стоит напомнить, что такая система длительное время использовалась в эталонных решениях NVIDIA, пока у остальных производителей применялись обычные вентиляторы. Карты должны появиться в продаже уже во второй половине 2020 года, а их стоимость составит около тысячи долларов.