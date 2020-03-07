В новых видеокартах AMD не появятся турбины

07.03.2020, 12:37, Разное

Во время недавнего мероприятия Financial Analyst Day представители компании AMD поделились изображением, на котором можно увидеть часть новой видеокарты. Помимо логотипа, в глаза также бросаются 2 вентилятора, и это делает устройство схожим с линейкой GeForce RTX 20.
По-видимому, разработчики из AMD решили отказаться от спорной системы охлаждения в флагманских картах, сделав упор на более классические вентиляторы. Несмотря на большую эффективность турбин, они шумят гораздо сильнее, отмечают эксперты. По завершению показа вице-президент AMD Скотт Херкельман заявил, что в новых видеокартах действительно не будет турбинных охладителей.

Стоит напомнить, что такая система длительное время использовалась в эталонных решениях NVIDIA, пока у остальных производителей применялись обычные вентиляторы. Карты должны появиться в продаже уже во второй половине 2020 года, а их стоимость составит около тысячи долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Мнение: Растет ли на самом деле средняя продолжительность жизни?

15.02 / Наука: Обнаружен компонент материнского молока, способствующий когнитивному развитию ребенка

31.12 / Мнение: Предновогоднее. Гаражная байка от Петровича

10.02 / Ростовские врачи из-за ошибки ампутировали руку 11-летнему мальчику

10.01 / Главная улика — шрапнель

04.03 / Мнение: Случайный фактор

04.03 / Мнение: Учитесь, рижане!

22.02 / Кендалл Дженнер, сестры Хадид, Ирина Шейк и другие на суперзвездном показе Versace

07.02 / Наука: Метеорит, приведший к вымиранию динозавров, не помешал развиваться древним цианобактериям

27.02 / «Женился на работе»: Лера Кудрявцева назвала причину расставания с Сергеем Лазаревым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика