Роспотребнадзор назвал количество зарегистрированных случаев коронавируса в России

07.03.2020, 12:30, Новости дня

В общей сложности 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России, семеро из заразившихся – россияне, информирует Роспотребнадзор.

В сообщении на сайте Роспотребнадзора говорится, что в РФ «зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции», из заразившихся двое – граждане КНР, семеро – россияне, вернувшиеся из Италии, и один итальянец.

Отмечается, что «два гражданина КНР выписаны по выздоровлении, трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, остаются под медицинским наблюдением».

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.

В КНР сообщали, что на материковом Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 тыс. 552. При этом в тяжелом состоянии находятся 5 тыс. 737 человек, 3 тыс. 42 человека скончались.

Вместе с тем стало известно, что число излечившихся в Китае за сутки в 17 раз превысило число заболевших.



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